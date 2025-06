Corriere dello Sport-Stadio: 50 milioni, ecco il tesoretto per la Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolone sulla Fiorentina: “La guida di Firenze”. E ancora: “Baroni si libera Spunta Thiago Motta”.

Pagina 16

Apertura per: “Viola-Baroni si decide E c’è Thiago”. Sottotitolo: “Il tecnico che ha rescisso con la Lazio è nella lista viola, ma il Torino è in pressing. Dopo Gilardino, Pioli, Farioli e Vieira spunta Motta”. Di spalla il commento: “Ripartenza, Gud la chiave”. In taglio basso: “Stallo Dodo, la Fiorentina in attesa”.

Pagina 17

Qui leggiamo: “50 milioni un tesoretto per Firenze”. Sottotitolo: “Pradè torna al lavoro al Viola Park per portare rinforzi per la squadra La priorità è trovare un vice Kean”. Sommario: “Adli, Colpani Folo e Zaniolo non hanno convinto: se anche Cataldi decidesse poi di rientrare alla Lazio il club vedrebbe aumentare ancora il budget per il mercato”.