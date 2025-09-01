Abisso si perde un'espulsione per Maripan e la partita poteva svoltare

Sono essenzialmente due gli episodi da moviola più eclatanti offerti da Torino-Fiorentina.

Maripan-Piccoli

Nel corso del secondo tempo, c'è l’intervento di Maripan ai danni di Piccoli; l’attaccante viola riesce a girarsi sull'avversario, prende posizione, viene strattonato e finisce a terra. Il direttore di gara Abisso non ha preso decisioni in merito, però sarebbe stata punizione per la Fiorentina ed espulsione per Dogso, comminata ai danni del difensore granata.

Kean-Ilic

Sempre nel secondo tempo, Kean finisce a terra per un contatto con Ilic. Contatto che sembra però leggero con marcata accentuazione da parte del centravanti viola. In questo caso riteniamo giusto il fatto che Abisso abbia lasciato proseguire il gioco.