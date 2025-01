Partita clamorosa al Da Luz di Lisbona: il Benfica perde 4-5 per un gol al 96esimo di Raphinha, che chiude la rimonta blaugrana dopo essere andati sul 4-2 al 68esimo, al termine di un match rocambolesco che ha visto 3 rigori segnati ed un autogol.

Episodio spiacevole a fine partita per l'ex Fiorentina Arthur Cabral, che è rimasto in panchina per tutta la partita: le proteste reiterate e veementi verso il direttore di gara Makkelie dopo il gol del definitivo 4-5 gli costano un'espulsione diretta. Salterà quindi l'ultima partita all'Allianz Stadium, in trasferta contro la Juventus.