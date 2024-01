L'ex calciatore e commentatore di Sky Sport Beppe Bergomi è intervenuto a Radio Bruno Toscana in vista di Fiorentina-Inter: “I nerazzurri hanno un'identità forte e un bel gruppo, senza contare che Lautaro è un valore aggiunto anche quando non segna. Le assenze di Barella e Calhanoglu peseranno, e se al posto del primo ci sarà Frattesi è più complicato trovare un degno sostituto del secondo. Dall'altra parte non so se tornerà Nico Gonzalez, ma di certo la sua assenza finora si è fatta sentire”.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina fa sempre la prestazione, nell'ultimo anno e mezzo la squadra è cresciuta in tutto tranne che nella fase realizzativa. Ranieri? Lo conosco da quando era bambino, quest'anno mi sta veramente stupendo. Durante i novanta minuti è sempre concentrato e reattivo, si fa trovare pronto in ogni situazione anche se non ha esattamente il fisico ideale per fare quel ruolo”.