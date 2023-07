Sulle novità in casa Fiorentina, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini. Ecco quanto ha detto a Radio Toscana, cominciando da Murillo: “La Viola ha alzato l'offerta per lui: si va da 10 a 12 milioni di euro. Tuttavia, il Corinthians non sembra aprire in alcun modo alla cessione e non si fa prendere la mano. Adesso il tempo comincia a stringere. Sutalo? La concorrenza continua a essere molto fitta, in più ha un costo piuttosto elevato”.

Su Grabara, invece: “Può essere un'ottima occasione di mercato. Il valore di mercato indicato è 5,5 milioni di euro, ci sta che il Copenhagen chieda qualcosa in più ma sono richieste tranquillamente arrivabili, se sarà lui la scelta. Anche perché in Italia rimangono Audero e Montipò”.