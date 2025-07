Pioli e una richiesta precisa: Pradè al lavoro per un difensore rapido e abituato alla difesa alta

La Fiorentina di Stefano Pioli sarà nel segno della continuità, almeno sotto l'aspetto tattico, con quella di Raffaele Palladino. Il tecnico parmense infatti è convinto di proseguire con la difesa a tre, ma al contrario del suo predecessore, non rinuncerà al suo consueto baricentro alto. Per questo motivo non è da escludere l'acquisto di un difensore adatto a questo stile di gioco.

Un difensore veloce

Come scrive La Repubblica in edicola questa mattina, Daniele Pradè, nonostante l'affollamento nel reparto difensivo, è al lavoro per regalare a Pioli un nuovo difensore abituato a questa tipologia di gioco, che sappia leggere le situazioni di pericolo nelle transizioni avversarie e che possa garantire una discreta dose di velocità, spesso carente nel reparto arretrato viola.

Nome top secret

Il Ds viola non scopre le carte e il nome per il prossimo difensore rimane ancora un mistero. Il quotidiano però è certo che nelle prossime settimane la squadra mercato viola affonderà il colpo per cesellare la difesa gigliata a piacimento di Stefano Pioli.