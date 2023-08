Il ritorno shock: "Il Genoa riscopre subito la spietatezza della Serie A". E tutto per 'colpa' della Fiorentina

A Genova stamani si parla senza mezzi termini di “ritorno shock” in Serie A: sembrava tutto apparecchiato per una grande festa rossoblù, con entusiasmo a mille e record di abbonati, sottolinea Il Secolo XIX, e invece a fare festa è stata la Fiorentina. La squadra di Gilardino ha sbattuto contro una macchina ben più organizzata, scrive il quotidiano genovese. E per colpa degli uomini di Italiano, il Genoa ha riscoperto "quanto può essere dura e spietata la Serie A". Una presa di coscienza che la Fiorentina non può che sperare di far vivere anche ad altre formazioni.