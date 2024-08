Il mercato della Fiorentina? Non si ferma a Gudmundsson. Ci sono un paio di situazioni impellenti

Il mercato della Fiorentina, quello in entrata intendiamo, non potrà fermarsi dopo l'arrivo di Gudmundsson.

Ci sono almeno un paio di situazioni impellenti, due giocatori che vanno trovati, verrebbe da dire “per forza”, per cercare di completare la rosa attualmente in mano a Palladino.

Due ruoli ancora scoperti

Un centrocampista centrale e un centrale difensivo mancano ancora a questa squadra. Alcune trattative in mediana sono state aperte da tempo ma non hanno portato a una risoluzione del problema. Quanto alla difesa resta difficile pensare che la Fiorentina possa anticipare l'arrivo di Valentini dal Boca Juniors, stante le condizioni economiche che pretenderebbe il club per liberarlo subito.

Tutto questo salvo…

Tutto questo però pensando ad una permanenza di Amrabat, perché l'addio del nazionale marocchino aprirebbe un'ulteriore falla al centro del campo.