L'allenatore del Milan ed ex Fiorentina Stefano Pioli ha parlato dopo il successo dei rossoneri in Coppa Italia contro il Cagliari: “Il nostro obiettivo principale è il campionato, oltre all'Europa League, ovvero le strade per la Champions. Ma faremo di tutto anche per la Coppa Italia”.

“Estate difficile per Jovic”

Sull'ex viola Jovic, oggi protagonista con una doppietta: “Continuo a credere che abbia delle grandissime qualità per essere un grande calciatore. Adesso sta bene, ha avuto un'estate particolarmente difficile e non è arrivato al Milan al massimo. Però ora sta mostrando il suo valore, deve avere grandi ambizioni”.