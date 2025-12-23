Corriere Fiorentino: Tecnico, spogliatoio e mercato. Le priorità di Paratici
Il Corriere Fiorentino in edicola oggi si concentra sull'arrivo del nuovo dirigente di cui a lungo si è parlato a Firenze. L'ed Ds della Juventus Fabio Paratici sembra infatti ad un passo dalla Fiorentina.
La nuova figura nella società
A pagina 11 tanto spazio viene concesso all'ingresso nell'organigramma societaria di Fabio Paratici. Il Corriere Fiorentino infatti scrive nel titolo principale: “Le priorità di Paratici” aggiungendo poi sottotitolo “Tecnico, spogliatoio, mercato: il manager viola in pectore ha le idee chiare”. Infine il Corriere scrive nell'occhiello “In attesa delle firme il lavoro è già iniziato”.
Il cambio di capitano
In taglio basso il Corriere Fiorentino commenta una grande novità nel mondo viola; il passaggio della fascia di capitano da Ranieri a De Gea: “Il passo indietro di Ranieri, il capitano degradato”.