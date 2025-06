La Fiorentina ha chiesto informazioni per un talento del Liverpool. Concorrenza folta e affare complicato: la situazione

Reduce da una doppietta all'Olanda che ha portato l'Inghilterra in finale all'Europeo Under 21, Harvey Elliott ha attirato l'attenzione in queste ore. Il classe 2003 del Liverpool, calciatore di enorme talento in grado di giocare da centrocampista ma anche più avanti, potrebbe lasciare i Reds alla ricerca di maggiore spazio (appena 822' giocati), dopo una stagione in cui ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra.

Le squadre sul talento inglese

Come riporta il noto giornalista Ben Jacobs, firma di GiveMeSport e commentatore della Premier League, la Fiorentina ha chiesto informazioni per il mancino del Liverpool. Anche West Ham, Fulham e Lipsia seguono il calciatore e sono interessate a lui.

Complicato arrivare al calciatore

Un affare certamente molto complicato, non solo per la concorrenza ma anche perchè il valore di mercato della stellina dell'Under 21 inglese si aggira almeno sui 30 milioni di euro. Vedremo se ci saranno sviluppi in merito.