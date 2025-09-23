Il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione attuale in casa Fiorentina: “Pioli deve fare due cose fondamentali all'interno dello spogliatoio. In primis, deve fare leva sul morale dei giocatori che sembrano del tutto spenti in questo momento. Serve anche una quadra sul modulo, a oggi non c'è una soluzione concreta e soprattutto non c'è sicurezza. Sicuramente ha sbagliato nel non consultare il passato, perché non sa palesemente come giocava Palladino”.

“Non si può più sbagliare, dopo Pisa…”

E aggiunge: “Il cambio di modulo mi ha lasciato spiazzato, ma penso un po' a tutti. Questi continui cambiamenti ci dicono che è estremamente confuso in questo momento. Adesso è importante che chiarisca insieme alla squadra chi c'è e chi non c'è. A Pisa non si può sbagliare, chi sbaglia lì va fuori”.