La probabile formazione della Fiorentina: Rotazioni in difesa e a centrocampo. Torna Piccoli dal 1'

Torna in campo la Fiorentina di Paolo Vanoli. La Viola, ultima in Serie A dopo ben 15 giornate, prova quantomeno a rialzare la testa in Europa. Ecco la probabile formazione per affrontare il Losanna.

Nonostante tutto, c'è De Gea

In porta De Gea, nonostante un periodo non proprio felicissimo per l'estremo difensore spagnolo. Davanti a lui una linea a tre formata da Pongracic, Pablo Marí e uno fra Comuzzo e Viti. Sulle fasce spazio a Dodˆo e Parisi, con Fortini ai box.

Rotazioni a centrocampo

In mezzo al campo Ndour è squalificato quindi ecco il solito Mandragora con Richardson e Nicolussi Caviglia al suo fianco. Possibile riposo per Fagioli. Davanti Kean con Piccoli per provare a sbloccare soprattutto il primo. Di seguito l'undici che dovrebbe schierare Vanoli:

La probabile della Fiorentina

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marí, Comuzzo/Viti; Dodò, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Richardson, Parisi; Kean, Piccoli. All.: Vanoli.