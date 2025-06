Che accoglienza per Aquilani a Catanzaro: l'ex viola viene ricevuto... dalla mascotte! - FOTO

Il tecnico ex Fiorentina Primavera (ed ex calciatore viola) Alberto Aquilani riparte da Catanzaro: è ufficiale. Ha firmato un contratto biennale con il club calabrese, che dopo la separazione con Fabio Caserta ha scelto proprio Aquilani. L'accoglienza per il nuovo allenatore è decisamente particolare.

Aquilani è arrivato in Calabria per cominciare definitivamente la nuova avventura con il Catanzaro. Ad accoglierlo c'era… la mascotte del club, un'aquila stilizzata che lo aspettava con un cartello.

Ecco la foto: