Comuzzo o Lucchesi? La palla passa a Palladino. Primavera: Qui non c'è materiale per i 'grandi'

Chiamiamoli pure giovani, perché sicuramente vecchi non sono, ma in confronto a Lamine Yamal che a 17 anni si sta giocando un Europeo da titolare viene quasi da ridere.

Ne resterà uno

Comunque la Fiorentina ha il suo plotone di ragazzi da indirizzare o sui quale puntare in vista della prossima stagione. A cominciare dai difensori Comuzzo e Lucchesi. Tra questi due ne rimarrà uno solo, si legge stamani sul Corriere dello Sport-Stadio, e a decidere sarà l'allenatore Palladino.

Niente spazio per i Primavera

Capitolo Primavera: il tecnico gigliato non pescherà dall'attuale rosa di Galloppa. Complice l'innalzamento dell'età per il campionato giovanile (da under 19 a under 20) e la cessione in prestito dei pezzi più pregiati (Biagetti e Harder su tutti), qui non sembra esserci materiale per i 'grandi'.