Comuzzo pronto a ripercorrere le tappe di Bianco: la solita Reggiana su di lui. Lucchesi ha la chance per convincere Palladino

Un po' come da previsioni, dopo un primo anno di timida aggregazione alla prima squadra, Pietro Comuzzo dovrebbe passare dal canonico prestito per valutarne a pieno le potenzialità. Come scrive La Nazione, sul classe 2005 è pronta a fiondarsi la solita Reggiana, che ha da poco restituito al mittente Bianco. Sempre di ritorno c'è anche Lorenzo Lucchesi, che con le possibilità di difesa a tre della Fiorentina, potrebbe guadagnarsi una conferma ed entrare nelle rotazioni di Palladino.