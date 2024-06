Palladino sceglie il tridente difensivo ma i titolari li ha già: sono centrocampo e centravanti i grandi grattacapi di Pradè e soci

Dopo un triennio di difesa a quattro, con rarissime eccezioni, la Fiorentina di Palladino ripartirà invece da un tutto nuovo 3-4-3, secondo il Corriere Fiorentino. Sarà un tridente dunque anche quello difensivo, con interpreti già designati come titolari: Milenkovic, Quarta e Ranieri. Ci si dovrebbe basare su di loro, oltre che su almeno due alternative da pescare sul mercato.

I veri grattacapi per Pradè e Goretti però sono a centrocampo, dove il reparto sarà pressoché azzerato, e l'attacco: l'obiettivo grosso è il solito centravanti, da non sbagliare. Stavolta per davvero.