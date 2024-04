Un intervento obbligatorio per il futuro. Così la Fiorentina prova a riportare in Italia un difensore del Galatasaray

In difesa, dopo meno di un anno dall'addio di Igor, la Fiorentina ha provveduto a sostituirlo con il solo acquisto di Mina, poi a gennaio ceduto al Cagliari. Per la Viola del futuro, la squadra ha bisogno di almeno un intervento in ambito difensori. E sembrano già esserci le prime idee.

La Fiorentina sonda il terreno in Turchia

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la Fiorentina sarebbe interessata a Kaan Ayhan, centrale difensivo turco e compagno di squadra di Lucas Torreira al Galatasaray. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Italia, vista l'esperienza al Sassuolo; adesso, in Turchia, è uno dei più presenti nella difesa del Gala. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 5 milioni di euro.