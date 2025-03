Questo pomeriggio il giornalista di RaiSport Enzo Baldini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di fare il punto in casa Fiorentina ad una settimana dalla ripresa del campionato contro l'Atalanta.

“La Fiorentina adesso non può piu sbagliare niente perché in precedenza ha sprecato tanto: ha dilapidato in poco tempo quei punti che si era conquistato nel girone d’andata. Oltre a quella contro la Juventus, sono convinto che la vittoria che può aver sbloccato la Fiorentina a è quella di Conference contro il Panathinaikos: finalmente adesso vedo una squadra che ha ritrovato la sua identità, con Palladino che ha sicuramente le idee piu chiare. Il 3-5-2- è uno schieramento a lui piu congeniale. Quella contro l’Atalanta è una partita che mi intriga molto perchè all’andata i viola nonostante la sconfitta giocarono molto bene, non ci si meritava di perdere dopo il grande primo tempo che avevamo giocato”.

“Finalmente abbiamo ritrovato Gudmundsson: adesso abbiamo un attacco invidiabile”

Ha parlato poi di Conference League: “Ci avviciniamo alla semifinale, visto che io do per scontato i quarti contro gli sloveni anche se mai dire mai. Incontreremo probabilmente il Real Betis ma la Fiorentina ha tantissimi nazionale, quindi ha i mezzi per affrontare qualsiasi avversari. Finalmente anche Gudmundsson è tornato il giocatore di un tempo, cosa che prima d’ora non avevamo mai visto con la maglia viola addosso: un attacco cosi non ce l’hanno in tanti”.

“Piu che Juve m***a avrei scritto Grazie Juve”

Ha poi parlato dell’attacco gigliato: “Con questo modulo recuperiamo sicuramente Gosens, preziosissimo anche in fase offensiva. Gudmundsson adesso può giocare piu vicino all’area di rigore, e finalmente c’è un centrocampo piu concreto e tutto italiano: questo è davvero il fiore all’occhiello per una squadra come la nostra. In pochi hanno in mediana tre giocatori forti e tutti italiani. Senza dimenticarsi di Kean, un giocatore che aspettavamo da tanto tempo. Domenica scorsa, anziché quelle due parole, avrei scritto ‘GRAZIE JUVE’: Fagioli e Kean faranno la differenza in futuro”.