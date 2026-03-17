Bucchioni: “Salvezza più vicina, Goretti sta già pensando al futuro"

Dopo la vittoria della Fiorentina sul campo della Cremonese, il giornalista Enzo Bucchioni ha analizzato il momento dei viola ai microfoni di Radio Bruno Toscana, soffermandosi sull’importanza dello scontro diretto e sulle prospettive per il finale di stagione.

Secondo Bucchioni il successo di Cremona rappresenta una svolta importante per il cammino dei viola.

«Finalmente si respira. Questa era la partita fondamentale, l’unica che bisognava vincere a tutti i costi».

Il giornalista ha poi sottolineato come la classifica sia cambiata dopo il successo.

«Adesso i punti di vantaggio sulla zona salvezza sono quattro e questo cambia molto».

Bucchioni ha poi analizzato anche la prestazione della squadra avversaria.

«La Cremonese stasera mi è sembrata davvero in grande difficoltà. La Fiorentina non è ancora salva, ma in questo momento i grigiorossi sembrano stare peggio dei viola».

La vittoria permette ora alla squadra viola di affrontare le prossime sfide con maggiore serenità.

«Le prossime partite potranno essere giocate con meno ansia. Questa vittoria dà respiro e permette di guardare avanti con maggiore tranquillità».

Il commento di Bucchioni sulla prestazione della Fiorentina è complessivamente molto positivo.

«Mi è piaciuto tutto della partita di stasera».

Una valutazione che evidenzia la solidità mostrata dai viola nello scontro diretto.

Infine Bucchioni ha spostato lo sguardo anche verso il futuro e verso l’Europa.

«Come Goretti sto già pensando al futuro, perché di questa stagione non se ne può davvero più. Però finalmente si vede la luce».

L’obiettivo Conference League diventa ora sempre più concreto.

«Adesso pensiamo alla Conference: contro il Rakow farei giocare i migliori, perché sta diventando un obiettivo concreto».