Il giornalista Luca Calamai, intervenuto su TMW Radio ha messo in evidenza alcune particolarità riscontrabili all'interno della Fiorentina, in questo inizio di stagione.

“La squadra di Italiano - ha detto - è un non-sense calcistico. Se vince a Frosinone è in zona Champions, ha il terzo attacco del campionato ma i suo attaccanti sono a zero. La Fiorentina ha una delle peggiori difese, ma i suoi difensori segnano a raffica. A centrocampo non si sa chi gioca, eppure è lì con una classifica fantastica e questa è la bellezza del calcio. Se con questo cantiere aperto è in quella posizione, mettendo in ordine alcune pedine allora prende un colore sorprendente. Oppure può rimanere in questo equivoco”.