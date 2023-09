Padovan: "Non c'è una squadra-guida e la Fiorentina potrebbe essere l'intrusa in zona Scudetto"

Il KO dell'Inter contro il Sassuolo è stato il primo, piccolo, sconquasso di questo campionato. Di questo passo falso potrebbe approfittarne anche la Fiorentina per cercare di inserirsi nel gruppo che conta in classifica.

L'ex direttore del Corriere dello Sport e di Tuttosport, Giancarlo Padovan, parla proprio di questo su Calciomercato.com: “La prima sconfitta, per di più interna, dei nerazzurri, rimette in gioco il Milan, la Juve, l’Atalanta e il Napoli. Con una possibile intrusa: la Fiorentina, che affiancherebbe i bianconeri al terzo posto se oggi pomeriggio vincesse a Frosinone. E’ assolutamente logico che, dopo appena sei turni, il campionato sia più aperto che mai, ma la caduta dell’Inter potrebbe forse segnalare che non c’è una squadra-guida come era sembrato in questo inizio”.