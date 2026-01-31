Emergenza difesa e mercato in chiusura? La Juventus è il solito porto sicuro: ecco l'opzione Rugani con la formula classica

Sessione di mercato che vai, sponda Juventus che trovi: con una sconcertante continuità, la Fiorentina potrebbe rivolgersi per l'ennesima volta al suo fornitore di fiducia anche in questo gennaio per risolvere, almeno numericamente, una delle sue tante emergenze: quella del centrale difensivo. Come conferma anche il Corriere dello Sport infatti, la società viola ha chiesto Daniele Rugani alla Juve.

Prestito con obbligo di riscatto?

Il centrale lucchese è in fondo alle rotazioni di Spalletti e rappresenta una delle ultime opzioni disponibili, essendo giunti a poco più di 48 ore dal termine del mercato. Per lui si parla del solito prestito, con obbligo di riscatto, la stessa formula utilizzata con Fabbian e Brescianini, ma in questo caso parliamo di un quasi 32enne che a giugno poi sarebbe riscattato dalla Fiorentina.