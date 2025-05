A Radio Bruno ha parlato il giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina Enzo Bucchioni. Queste le sue considerazioni sulla prossima gara contro il Real Betis che si giocherà giovedì: "Le partite come quella contro la Roma ti devono rafforzare. A volte la Fiorentina a vinto partite che non meritava, anche grazie alle parate di De Gea. Domenica questa cosa si è un po' ribaltata. Ma finalmente si è vista una bella Fiorentina, con idee e soluzione, solida mentalmente. Ranieri sta facendo un miracolo e ora punta alla Champions. La qualità della rosa della Roma è più forte di quella viola. Ma ora servono le convinzioni che hai. Le difficoltà giovedì ci saranno.

E sull'Europa: "Devi provare a vincerle tutte in campionato, compreso quella di giovedì contro il Betis. Poi si vedrà. Non serve fare calcoli. Contro Venezia e Udinese sei più forte tecnicamente, serve ritmo e intensità, ma puoi vincerle; contro il Bologna qualche difficoltà in più c'è. Solo per Italiano. Anche se loro sono in calo e stanno pensando a una finale di Coppa Italia. Adesso speriamo di recuperare bene Dodo, di aver recuperato Kean al massimo. A Roma l'ho visto in partita".

E sul Betis: “Devi puntare sulle loro difficoltà. Noi dobbiamo ricompattarsi quando perdiamo palla perché ripartono velocemente. In quel movimento lì il Betis è una grande squadra. Però quando la palla la perdono loro, hanno attaccanti che fanno fatica ad aiutare in difesa. I due esterni bassi sono giocatori normali. Metterei in campo centrocampisti molto tecnici, sia Adli che Fagioli. Son giocatori che sanno dove mettere la palla e farlo anche velocemente. Serve creare spazio in mezzo con la corsa degli esterni”.

E infine su Dodo: “Dopo un recupero del genere, credo che la voglia possa superare la convalescenza. Se scende in campo dà il 200%. Vero che Parisi ha fatto bene, ma è uno degli esterni bassi migliori della Serie A e può cambiare la partita. anche se è all'80% io lo metto e gli dico di risolvermela. Zaniolo? Devi fare un bilancio già adesso. Mi dispiace. E' un giocatore alla Kean e poteva esserlo a Firenze, ritornando un grande giocatore. Deve trovare un posto simile per rilanciarsi ripartendo dall'umiltà. Anche queste due giornate se le poteva risparmiare. Ci sono giocatori che si mettono addosso il marchio di cattivo ragazzo, ma io episodi gravi non ne ricordo. Che vada all'estero dove non c'è l'aria pesa dell'Italia e del giudizio che ora c'è su di lui. Ma deve ripartire dall'umiltà. La Fiorentina chiuderà qui il prestito, alla fine saranno anche problemi suoi".