Clamorosa partita quella vista a Via del Mare tra Lecce e Milan. I rossoneri guidati dall'ex tecnico della Fiorentina, Pioli, sono andati in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Giroud e Reijnders nel corso del primo tempo.

Dal possibile 0-3 al 2-2

La formazione milanese sembra nettamente in controllo della partita e fallisce anche alcune occasioni per il 3-0. Ma al 66' c'è una vera svolta; Sansone, entrato a gara in corso, riapre la sfida accorciando le distanze. Quattro minuti dopo addirittura il Lecce trova il 2-2 con Banda, dopo una palla persa dal Milan sulla propria trequarti.

Il miracolo sfiorato

Tutto finito? No, davvero i giallorossi sfiorano il sorpasso con Sansone, sempre lui, che coglie il palo con un colpo di testa ravvicinato. Giroud in pieno recupero si fa espellere per proteste (93') e un minuto dopo Piccoli trova un incredibile gol con una conclusione da una trentina di metri che sorprende nettamente Maignan. Tutto vanificato da un fallo dello stesso Piccoli su Thiaw rilevato dal Var.

Passerella degli ex viola

Per quanto riguarda gli ex Fiorentina, Jovic ha fatto una 25 di minuti, schierato in un attacco a due con Giroud, provando a dare più profondità al Milan. Passerella finale anche per Venuti che ha preso il posto di Banda.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 28, Juventus 26, Milan 23, Napoli 21, Atalanta 19, Bologna 18, Roma 17, Fiorentina 17, Monza 16, Lazio 16, Torino 15, Frosinone 15, Genoa 14, Lecce 14, Sassuolo 12, Udinese 10, Cagliari 9, Verona 8, Empoli 7, Salernitana 5.