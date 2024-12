Funaro: "In contatto con Fiorentina e Careggi. L'augurio è di rivedere presto Bove in campo con il suo meraviglioso sorriso"

Arrivate anche le dichiarazioni della sindaca di Firenze Sara Funaro riguardo il malore accusato da Edoardo Bove durante la partita tra Fiorentina e Inter al Franchi. Queste le parole della prima cittadina fiorentina riportate dall'ANSA:

“Sono in contatto sia con Fiorentina che con Careggi. Ovviamente quando ci sono delle novità le danno loro. Il mio messaggio è di vicinanza e di forza per rivederlo di nuovo con quel meraviglioso sorriso e quella determinazione in campo, insieme ai suoi compagni di squadra”.