Still: "Bove è già molto importante per noi, ma non vogliamo bruciarlo troppo presto. L'ho studiato alla Fiorentina"

Bella e lunga intervista rilasciata dall'allenatore del Watford, Edward Still, squadra nella quale milita l'ex Fiorentina Edoardo Bove.

Sulla sua importanza

“Edoardo sta bene, sta facendo progressi ma gli manca il ritmo partita, è normale quando non giochi da così tanto tempo. Ma è già un giocatore molto importante nella squadra, si tratta di trovargli la posizione giusta in campo e trovare il momento giusto per farlo giocare. Non vogliamo che si bruci troppo in fretta. Non è entrato contro il Derby County anche perché siamo stati penalizzati da una sostituzione nel primo tempo per infortunio, ma sarà sicuramente coinvolto molto presto, e sono sicuro che diventerà sempre più importante per noi col progredire della stagione”.

Sul suo ruolo

“Lo useremo come centrocampista d'attacco. L'ho studiato alla Fiorentina, quando partiva più da sinistra, mentre a Roma giocava più centralmente. Sappiamo cosa può dare alla nostra squadra, soprattutto nel connettere il nostro centrocampo ai giocatori d'attacco: è il modo in cui lo useremo”.