Vanoli vota un suo 'omologo' come rivelazione della Serie A. E domani sarà proprio uno dei suo problemi
Davide Bartesaghi
Tradizione annuale quella dell'agenzia Italpress di sottoporre ai tecnici della Serie A un sondaggio generale di fine anno, sui trend del massimo campionato. L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, non si è sottratto e tra le risposte più significative c'è quella sulla rivelazione del torneo.
Il tecnico viola ha votato Davide Bartesaghi, terzino ed esterno mancino del Milan, classe 2005. In rossonero Bartesaghi ricopre lo stesso ruolo che aveva Vanoli da giocatore, rappresentando dunque un suo ‘omologo'.
Evidente quindi una sorta di immedesimazione nel giovane milanista, che fra l'altro ritroverà come avversario proprio domani al Franchi. E visto il suo rendimento, sarà anche uno dei grattacapi da gestire.
