Amoruso: "Ceduto Igor servirà un difensore forte. La società deve ascoltare le richieste di Italiano, e Arthur..."

Questo pomeriggio l’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di commentare alcuni temi in casa viola, tra cui anche l’addio di Igor. Questo un estratto delle sue parole:

“L'Igor di due anni fa valeva la cifra alla quale è stato rivenduto, quello dell'anno scorso no: ben vengano i tanti milioni in arrivo dalla Premier. Adesso servirà reinvestirli bene, e sono convinto che arrivare un difensore che possa portare delle garanzie nel campionato italiano. Mi aspetto un giocatore funzionale, che sappia giocare con i piedi e che abbia meno distrazioni. E' importante che la Fiorentina non perda tanti centimetri, e sulle fasce con Dodô e Parisi qualcosa perdiamo, questo perché anche le altre squadre sono cresciute a livello fisico".

"Nella fase difensiva servono centimetri, a maggior ragione ora che tante partite vengono decise su palle inattive. Nikolaou è un ottimo giocatore che nonostante la retrocessione ha fatto molto bene. I nomi ci sono, tutto dipenderà ovviamente quanto la società vorrà investire. In questo sono convinto, anzi mi aspetto, che la società ascolti le richieste di Italiano: magari non parlando di nomi, ma di caratteristiche”.

Ha poi concluso commentando l’arrivo di Arthur: “Innanzitutto dovremo capire cosa succederà con Amrabat: il giocatore vuole andare via, ma finora nessuno ha portato un’offerta congrua alle richieste della Fiorentina. Arthur dovrà dimostrare di saper gestire il centrocampo viola, non partirà titolare per forza. Bisogna capire se si adatterà al ruolo che gli chiederà Italiano”.