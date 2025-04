Essere morbidi con la Fiorentina vista ieri contro il Parma è davvero un'impresa difficile. L'amarezza per risultato e prestazione c'è e la esprime il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara.

“E in casa Fiorentina sono quasi soddisfatti…”

“Esiste qualcosa di più triste di uno zero a zero sotto l'acqua? Beh, sicuramente uno zero a uno. Per cui alla fine in casa Fiorentina sono quasi soddisfatti della piattezza di una partita che doveva essere un esame di maturità e invece è stata una battuta a vuoto. Acqua e malinconia. Tutto qui”.

“C'erano una volta i 9 punti in 3 partite”

E poi: “C'erano una volta i 9 punti immaginifici in 3 partite. Ora ne restano 7. Non sarà uno scherzo”.