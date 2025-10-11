Il sospiro di sollievo di Kean: la sosta e la Nazionale per dimenticare l'avvio disastroso della Fiorentina. Ma non parlategli di crisi

Le notizie migliori per Moise Kean in questo avvio di stagione sono tutte legate alla Nazionale, con cui a settembre ha segnato per ben tre volte in due match, con una doppietta fondamentale a Israele. Il ritorno dell'azzurro e la pausa dal campionato possono fargli dimenticare i problemi della Fiorentina e magari rilanciarlo proprio per la ripresa della Serie A.

E poi, occhio a definirlo “in crisi” scrive La Gazzetta dello Sport: anche l'anno scorso Kean partì un po' a rilento, con due reti nelle prime sei gare, per poi chiudere a 19. Stasera contro l'Estonia partirà ancora titolare, in coppia con Retegui.