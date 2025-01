Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, ha scritto sul quotidiano sportivo un commento sulla partita di ieri sera tra Lazio e Fiorentina.

Il contropiede si trasferisce sull'altra sponda

Polverosi ha sottolineato in primo luogo come “il fulminante contropiede laziale si è trasferito sull’altra sponda e col contropiede, con tanto spazio a disposizione, la Fiorentina ha segnato due gol in 17 minuti e centrato un palo che, con un paio di centimetri in meno, probabilmente avrebbe chiuso la partita già dopo mezz’ora”.

Squadra nuova

Una formazione nuova, quella mandata in campo da Palladino: “Nuova nella testa, nella logica e negli uomini - continua Polverosi - Tre centrocampisti, anche se uno dei tre, Folorunsho, si muoveva nella posizione di esterno destro però con le caratteristiche del centrocampista (come Bove, che attaccava e difendeva sulla fascia sinistra); poi una punta e due trequartisti, anche se uno dei due, Beltran, lavorava sodo, ma sodo davvero, sul corridoio di sinistra”.

Un errore di Palladino

E infine: “L’ultima novità era quella di Pongracic al posto di Comuzzo: l’ex leccese, finalmente spedito in campo da Palladino, ha dimostrato che averlo così a lungo trascurato è stato un errore”.