Portiere si riaprono le valutazioni. Un centrale a basso costo o un anticipo per Valentini?

Prendere un paio di centrocampisti al momento è un fatto prioritario per la Fiorentina. Per il resto invece ci sarà tempo più avanti.

Portieri in difficoltà

Che cosa si intende per il resto? Secondo La Nazione ci sono valutazioni sul portiere: le difficoltà in Inghilterra di Terracciano e Christensen hanno ri-aperto una serie di considerazioni sul ruolo.

Che si fa con un centrale difensivo?

E poi c'è il vice Kean, così come c'è da decidere se anticipare l'arrivo di Valentini o mettere in rosa un centrale in più, magari un uomo d'esperienza a basso costo come fu Mina lo scorso anno.