La zuppa (o meglio, la frittata) inglese di Terracciano, esperimento Barak e la paura per Kean: la Fiorentina ancora troppo provvisoria di Bolton

Non sono arrivate grandi indicazioni, o almeno non certo il pieno di entusiasmo, dal primo test inglese della Fiorentina, ieri sera a Bolton, contro la formazione locale. Un pareggio che al di là del risultato, ha messo in mostra qualche amnesia di troppo in fase difensiva, prima del pasticcio con cui Terracciano ha causato il pari inglese, scontrandosi con Comuzzo in uscita.

L'attacco invece è decisamente nelle mani e nei piedi di Moise Kean, colpito duro nel finale ma senza conseguenze per fortuna. Una Fiorentina ‘bene a metà’ insomma secondo La Nazione, con un Barak provato nei due davanti alla difesa, in assenza di alternative. Nelle prossime uscite vedremo anche Pongracic e Colpani, in attesa poi degli altri volti che completeranno la rosa viola.