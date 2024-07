Tra Preston e Hull City: già oggi la prima del Flaco Colpani? Eccolo il primo vero tassello-fantasia per Palladino

Il mercato viola ha finalmente portato in dote un regalo per Raffaele Palladino, che da inizio sessione ambiva ad Andrea Colpani, sua punta di diamante già a Monza. Con il fantasista bresciano, la Fiorentina ha messo a posto la trequarti alle spalle di Kean, in attesa di costruire il suo centrocampo.

Il Flaco (in spagnolo, ‘il magro', stesso soprannome dell'ex Palermo e Psg Javier Pastore), potrebbe trovare qualche minuto forse già oggi nel secondo test contro il Preston. O più probabilmente martedì con l'Hull City: di sicuro problemi di integrazione non ce ne saranno, vista la provenienza, e così la Fiorentina potrà contare da subito sulla sua qualità.