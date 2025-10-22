L'ex attaccante della Fiorentina Luca Toni ha parlato della squadra di Pioli al Podcast Aura Sport: “Che la Fiorentina sia in difficoltà è fuori dubbio. Come ho detto a Pioli, la squadra non gioca male ma ho l’impressione che i calciatori abbiano paura. Non riescono a mantenere i vantaggi, è successo già tante volte, sembra proprio che non ci siano con la testa. Contro il Milan c’erano in panchina Piccoli, Dzeko e Gudmundsson: ditemi se una squadra che ha tre calciatori del genere in panchina può essere ultima in classifica”.

“Gudmundsson non dialoga con Kean”

Poi Toni ha aggiunto: “Gudmundsson e Kean quando hanno giocato insieme si saranno passati la palla tre volte, ma se metti Piccoli devi togliere un centrocampista. Non regge nemmeno il paragone con la Nazionale, dove Kean gioca con Retegui, ma ricordiamoci contro quali squadre abbiamo giocato. Vediamo Kean e Retegui insieme contro avversarie vere, non Estonia e Israele, e poi ne riparliamo”.