Comuzzo stop? C'è anche un altro giocatore 'da valutare'

I minuti finali di Fiorentina-Roma sono purtroppo costati una distorsione alla caviglia a Pietro Comuzzo.

A riposo col Genoa?

Gli esami svolti ieri da lui hanno scongiurato lesioni gravi ma il centrale potrebbe rimanere a riposo contro il Genoa, per essere poi di nuovo a disposizione per la gara di domenica contro il Torino.

Altro giocatore in bilico

Oltre a Comuzzo però c'è un altro giocatore ‘da valutare' all'interno della formazione viola, ovvero il centrocampista Danilo Cataldi. Anche per lui qualche problema palesato durante il match contro i giallorossi. Le giornate di oggi e di domani saranno decisive per sapere se sarà presente a Marassi o se, anche per lui, tutto verrà rimandato a domenica.