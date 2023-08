Orsolini rinnova con il Bologna: "Mi sono divertito a sentire tutte le voci sul mio futuro"

Il suo nome è ormai da anni un grande classico del mercato della Fiorentina, tanto che ogni anno viene accostato alla squadra viola. E non è da escludere che Riccardo Orsolini sia stato davvero un profilo sulla lista di Pradè, soprattutto dopo la scorsa ottima stagione.

Un capitolo che, però, si è chiuso in questi giorni a seguito del rinnovo di Orsolini con il Bologna. Il calciatore, intervistato “da sé stesso” in una simpatica clip, ha commentato così il buon esito della trattativa: “L'accordo con la società in fondo c'è sempre stato, ma mi sono divertito molto a sentire le cose che si stavano dicendo sul mio futuro. Mi auguro di ripetere il rendimento dello scorso campionato, molto positivo sia a livello di squadra sia personale”.