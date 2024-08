Dopo non esser riuscito a prendere Gaetano, il Cagliari guarda ancora in casa Fiorentina per la trequarti

Il Cagliari, così come la Fiorentina, è a lavoro per regalare a Nicola un centrocampista offensivo che possa portare gol e assist. Il prescelto sembrava essere Gianluca Gaetano, già in Sardegna la scorsa stagione, ma il napoletano del 2000 è stato reintegrato da Antonio Conte e al momento resta a Napoli. Sul trequartista si era fatta avanti anche la Fiorentina.

Il Cagliari si ri-fionda su Barak

L'Unione Sarda scrive che allora il ds del Cagliari Bonato potrebbe virare con decisione verso un altro obiettivo, il centrocampista ceco della Fiorentina Antonin Barak, già corteggiato dai rossoblù nella sessione invernale dell'ultimo mercato.

Palladino lo lascia andare?

Palladino, tuttavia, stima molto Barak, nonostante non abbia giocato a Parma e parta sicuramente dietro nelle gerarchie rispetto ad altri giocatori. La Fiorentina, comunque, non è inflessibile e una soluzione fra tutte le parti si potrebbe trovare.