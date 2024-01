Quella proroga che farebbe felici Comune e Fiorentina. Barone l'ha chiesta ufficialmente, il ministro Fitto ci lavora, ma...

Il tema del futuro del Franchi è sempre al centro delle attenzioni per quel che riguarda le cronache relative alla Fiorentina. Dopo il niet assoluto arrivato da Modena, la notizia miracolosa che farebbe contenti il Comune di Firenze e il club viola sarebbe quella di uno o più anni di proroga dei cantieri al Franchi.

Nuova cantierizzazione

In questo modo Arup e Palazzo Vecchio potrebbero concordare un nuovo tipo di cantierizzazione per permettere alla Fiorentina di continuare a giocare al Franchi, mandando in soffitta il progetto Padovani.

La proroga ufficialmente richiesta

Servono proroghe da parte del Governo. La Fiorentina l’ha ufficialmente chiesto anche due sere fa con Barone ed è vero che il ministro Fitto ci lavora si legge su La Repubblica. Ma è un’eventualità molto complicata. Il sindaco Nardella pressa e nel Pd si mobilita il deputato Gianassi, pronto a portare il caso in Parlamento. Se non se ne facesse di nulla o se la proroga fosse di pochi mesi, Empoli torna in ballo.