Dove giocherà la Fiorentina durante i lavori allo stadio Franchi? La domanda resta in sospeso nell'aria, ma l’ipotesi Modena appare un percorso impraticabile alla luce anche di quanto emerso nella giornata di ieri.

Incontro in prefettura

Giovedì prossimo è previsto in prefettura un incontro tra i Comuni di Firenze ed Empoli, che verranno affiancati da rappresentanti della Fiorentina e del club di Corsi, dove si parlerà anche del Padovani.

Barnini fa il tifo per il Padovani

La prima tifosa dell’impianto del rugby è il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, che al Corriere Fiorentino spiega: “In prefettura illustrerò una posizione chiara e articolata, ma mi auguro che il Comune di Firenze e la Fiorentina trovino un’intesa, perché, al momento, questo mi pare sia il principale ostacolo alla risoluzione di qualsiasi problema legato alla vicenda Franchi”.

Prima però Empoli

Se Palazzo Vecchio e il club gigliato arrivassero a un accordo sul Padovani, a inizio 2025 l’impianto potrebbe essere disponibile per le partite di serie A. La porta sbarrata di Empoli per il Castellani potrebbe riaprirsi con la Fiorentina che giocherebbe pochi mesi fuori città per poi trasferirsi proprio al Padovani. Giusto una dozzina di partite. Ma è necessario che Palazzo Vecchio e la Fiorentina formalizzino rapidamente un accordo, perché più si rimanda e più tardi lo stadio provvisorio sarà pronto.