E dopo la Fiorentina? Arthur piace in Premier League, meno alla Juventus. Ma ci sono opzioni anche per rimanere in Serie A

Dopo l'esperienza in prestito alla Fiorentina, il centrocampista brasiliano Arthur Melo è pronto a lasciare anche la Juventus. Non sembrano esserci margini per una permanenza in bianconero, anche perché non mancano le squadre a lui interessate.

Arthur piace anche in Serie A

C'è interesse dalla Premier League per Arthur, in particolare di Newcastle ed Everton. Ma secondo quanto riportato da Marca, il brasiliano piace anche alla Roma di De Rossi, vista l'occasione mancata Khephren Thuram (proprio direzione Juventus). Occhio anche al Napoli.