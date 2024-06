Futuro di Arthur: parla l'agente Pastorello dopo la fine della stagione in viola

Pochi minuti fa, durante un collegamento con Dribbling su Rai 2, l’attuale procuratore dell’ex centrocampista della Fiorentina Arthur Melo, Federico Pastorello, ha potuto fare il punto della situazione sul futuro del suo assistito. E’ di fatto impossibile che il brasiliano possa continuare la sua esperienza in bianconero.

‘Arthur viene da una stagione brillantissima alla Fiorentina, ha dato prove delle sue qualità’

Questo le sue dichiarazioni in merito: "Non rientra nei piani della Juventus e questo è un dato di fatto pubblico. Ci stiamo dando da fare per trovare la soluzione migliore dopo una brillantissima stagione con la Fiorentina dove Arthur ha dato prova delle sue qualità. Stiamo parlando con vari club e ci saranno novità nelle prossime settimane".