Ma chi è il Vranckx cercato con forza dalla Fiorentina? Dall’avventura fugace al Milan alla stagione incolore al Wolfsburg. VIDEO

La Fiorentina ci aveva già provato lo scorso anno e non sembra dell’idea di mollare l’osso: Aster Vranckx continua ad essere un obiettivo primario per la nuova mediana di mister Raffaele Palladino. Centrocampista strutturato fisicamente, di notevole forza muscolare e intensità, il belga Vranckx cresce nel vivaio del Mechelen, squadra con cui debutta neanche 17enne. La stagione successiva diventa titolare e dopo un’ottima annata passa al Wolfsburg.

Tre annate con poca continuità e lampi isolati

Vranckx riesce subito a ritagliarsi spazio in una squadra che prende parte anche alla Champions League, ma senza mai riuscire ad imporsi con continuità tra i titolari. Il prestito al Milan nella stagione successiva lo vede scendere in campo col contagocce, tanto che il ritorno alla base è pressochè inevitabile. Quella da poco conclusa è stata una stagione in chiaroscuro per il belga classe 2002, 26 presenze totali, 14 da titolare, nessuna rete e nessun assist.

Le caratteristiche del centrocampista belga

Ma che giocatore è Vranckx? Il gol certamente non è una sua prerogativa, ma il calciatore è in possesso di lampi che gli hanno permesso anche di segnare qualche bella rete. È un calciatore aggressivo, duro nei contrasti e di buona visione di gioco. Può giocare da mediano davanti alla difesa e anche da mezzala, benchè non abbia un passo da vero incursore. Dall’impatto in Bundesliga tuttavia il giovane Vranckx non ha saputo trovare il livello di rendimento che sembrava poter assicurare e ad oggi è ancora in cerca della miglior versione di se stesso.

Il centrocampista del Wolfsburg è stato convocato dal ct Tedesco ed è nella rosa del Belgio che sta prendendo parte ad Euro2024, dimostrazione della fiducia della federazione nei suoi confronti. Per Vranckx sono 8 le presenze con la nazionale maggiore fiamminga, dopo aver fatto tutta la trafila con le rappresentative giovanili. La Fiorentina vuole ottenere il calciatore ad un prezzo accattivante, sperando di poter tirare da lui fuori le qualità lasciate finora solo intravedere. Di seguito, un video per provare a dare un’idea delle caratteristiche di Vranckx: