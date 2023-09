Dopo la vittoria della Fiorentina contro l'Udinese, il difensore Lucas Martinez Quarta, autore del primo gol, ha parlato a DAZN: “Sono molto contento per la vittoria di oggi, non era facile. Questo secondo gol di fila mi dà una gioia immensa. I miei complimenti vanno al portiere, Terracciano, che ci ha dato una mano incredibile nel vincere”.

Sul movimento del gol: "Il mister ci chiede spesso di andare in avanti, io ho visto uno spazio e sono andato. Jack mi ha messo una grandissima palla. Sofferenza? Sì, tanta, ma ci sta. Dobbiamo capire i momenti della partita e ce l'abbiamo fatta. In occasioni come questa, ci stava tantissimo la linea a tre e abbiamo fatto benissimo".