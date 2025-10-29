​​

header logo

La Fiorentina non cambia idea: niente esonero per l'allenatore viola. Ma adesso il Lecce...

Duccio Zambelli /

Non cambia la posizione della Fiorentina su Stefano Pioli. La società viola segue il diktat del direttore generale Ferrari prima del match contro l'Inter: ancora fiducia all'allenatore. 

La peggior partita di sempre

Il tecnico viola non sarà esonerato dalla Fiorentina, con la squadra viola che con la nona partita da inizio stagione senza vittoria e solo quattro punti guadagnati ha messo a segno la peggior partenza di sempre in Serie A della squadra viola. 

Lecce ultima spiaggia

Adesso però la gara contro il Lecce di domenica diventa decisiva. Se domenica non arrivano i tre punti, sarà impossibile per la Fiorentina non fare profonde riflessioni sull'operato di Pioli

Notizie correlate
💬 Commenti (5)