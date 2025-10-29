La Fiorentina non cambia idea: niente esonero per l'allenatore viola. Ma adesso il Lecce...
Non cambia la posizione della Fiorentina su Stefano Pioli. La società viola segue il diktat del direttore generale Ferrari prima del match contro l'Inter: ancora fiducia all'allenatore.
La peggior partita di sempre
Il tecnico viola non sarà esonerato dalla Fiorentina, con la squadra viola che con la nona partita da inizio stagione senza vittoria e solo quattro punti guadagnati ha messo a segno la peggior partenza di sempre in Serie A della squadra viola.
Lecce ultima spiaggia
Adesso però la gara contro il Lecce di domenica diventa decisiva. Se domenica non arrivano i tre punti, sarà impossibile per la Fiorentina non fare profonde riflessioni sull'operato di Pioli.
