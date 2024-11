Tre motivi per vincere contro l'APOEL Nicosia in Conference League, anche se di motivi per vincere non ce ne sono mai abbastanza. La Nazione in edicola questa mattina però analizza numeri e possibilità che i tre punti a Cipro potrebbero dare alla Fiorentina.

Una quasi certezza matematica

Intanto la squadra di Palladino andrebbe a punteggio pieno a 9 punti, guadagnando così la quasi certezza matematica della qualificazione alla fase eliminatoria della Conference. Anche perdendo le successive tre gare (scenario inimmaginabile), la squadra viola sarebbe certa di un posto tra le squadre tra il 9° e il 24° posto della classifica generale (che passeranno per i play-off/sedicesimi di finale).

Il Chelsea solo a Breslavia. E il ranking….

Ma la volontà della Fiorentina è quella di rimanere attaccata alla scia del Chelsea, attualmente capolista. In caso di arrivo con il primo e il secondo posto spartito tra viola e Blues, la sfida tra le due potrebbe arrivare solo in finale di Breslavia, visto che sarebbero posizionate agli estremi opposti del tabellone. E poi c'è un ranking da tenere di conto per i posti che la Serie A ha a disposizione per la qualificazione alle coppe europee.