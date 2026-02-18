Caos in Milan-Como, Fabregas perde la testa e trattiene Saelemaeker! Ma ad essere espulso è...Allegri

L'ennesimo episodio grottesco di questa stagione di Serie A è andato in scena durante partita fra Milan e Como. Un battibecco che è andato oltre le solite urla o lamentele e che farà sicuramente discutere.

L'episodio

Il tecnico del Como Cesc Fabregas, dopo un contrasto fra Baturina e Saelemaekers avvenuto vicino alla sua panchina, ha chiesto a gran voce il doppio giallo per l'esterno del Milan. Accortosi che l'arbitro Mariani non era dello stesso avviso, l'allenatore spagnolo è uscito dall'area tecncica ed ha tirato per la maglia il giocatore avversario.

Le scuse

In quel momento è nato un parapiglia generale fra le due panchine che la terna arbitrale a cercato di sedare con l'espulsione di Massimiliano Allegri. Fabregas a fine partita ha poi affermato: “Voglio chiedere scusa, ho toccato un giocatore per l'emozione della partita, un comportamento antisportivo, mi sono lasciato andare ma come ha detto Chivu le mani dovevo tenerle a casa”.