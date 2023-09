Possibile doppio forfait per Inzaghi contro la Fiorentina. Ecco chi potrebbe mancare a San Siro

Rischio doppio forfait per Simone Inzaghi in vista del match tra Inter e Fiorentina valido per la terza giornata di Serie A.

Stefano Sensi non dovrebbe essere della partita ma anche Alexis Sanchez è in forte dubbio. Per quanto riguarda Sensi si tratta di un affaticamento e potrebbe saltare la partita di domenica contro la Viola di Italiano.

Anche Sanchez ha avuto qualche problema burocratico questa settimana e potrebbe essere risparmiato per la partita contro Biraghi & Co. con l’obiettivo di permettergli di lavorare di più.