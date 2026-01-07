La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Fei tra i pali, Montenegro guida la mediana. Torna titolare bomber Braschi

Alle 11.30 la Fiorentina Primavera sfida il Napoli al Viola Park negli Ottavi di Finale di Coppa Italia, e l'allenatore gigliato Daniele Galloppa ha scelto la formazione che inizierà la partita contro i partenopei.

Le scelte di Galloppa

Tra i pali ecco Fei, difesa a quattro inedita e particolare con un mancino come Evangelista che agirà da terzino destro, in mezzo Sadotti e occasione per Batignani, a sinistra Balbo. Mediana composta da Deli e da Montenegro, che sarà squalificato per la prossima di campionato. In avanti, terzetto con Bertolini a sinistra, Mazzeo a destra e Atzeni da rifinitore alle spalle di bomber Braschi.

Ancora out per infortunio Keita, riposa Leonardelli che non è nemmeno in panchina.

L'undici viola

FIORENTINA (4-2-3-1): Fei; Evangelista, Sadotti, Batignani, Balbo; Deli, Montenegro; Bertolini, Atzeni, Mazzeo; Braschi